حكومة كردستان تعلن تسهيلات في سداد الديون لأصحاب الفنادق والمطاعم

2022/02/25 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، عن تسهيلات في سداد الديون المتراكمة على الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية كافة، والمترتبة عليها مقابل تقديم الخدمات من قبل دوائر البلدية.

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وذكرت حكومة الإقليم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2022)، إنه "لغرض التسهيل على أصحاب الفنادق، والموتيلات، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن السياحية كافة في سداد ديونهم المتراكمة بالاقساط وبخصومات في قطاعات البلدية الثلاثة والمياه والسياحة يمكنهم دفعها على شكل اقساط خلال مدة 19 يوماً".

واضاف البيان أنه "وبعد تحديد القسط يلتزم المواطنون بدفع اقساطهم شهرياً، ويمكنهم سدادها في غضون 12 شهراً"، مؤكداً انه "سيستفيد المواطنون الذين يسددون ديونهم دفعة واحدة من خصم نسبته 15 في المائة".

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