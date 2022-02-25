تحذيرات من حدوث سيول في بعض مناطق أربيل

2022/02/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي في إقليم كوردستان، الخميس،

بدء موجة من الأمطار مع احتمال حدوث

سيول في بعض مناطق مدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيان: «نتيجة منخفض

جوي قادم من البحر الأبيض

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