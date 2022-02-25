رئيسي يبلغ المسؤولين الإميركيين بخطوط إيران الحمراء

2022/02/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمير قطر ، خلال لقائه مع الرئيس

الايراني ابراهيم رئيسي ، استعداد

بلاده للمساعدة في انهاء محادثات فيينا.

وبحسب وكالة أنباء فارس ، فإن صورة

لتعليق شخصي لأحد الأعضاء الحاضرين في

لقاء الرئيس الايرا

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