طهران تنقل سجنائها بالعراق الى داخل ايران

2022/02/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ايران انها نقلت أحد عشر سجينا

إيرانيا من العراق إلى سجون داخل إيران

في إطار اتفاق لنقل المحكومين بين

البلدين.

وأفادت وكالة أنباء فارس وتابعتها

وكالة نون ، أن 11 إيرانيًا سجينا

معتقلون في العراق

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