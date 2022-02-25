العراق يرفع حصيلة الميداليات إلى 30 في بطولة غرب آسيا البارلمبية

2022/02/25 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حصد منتخب العراق بالعاب القوى 17 وساماً ملونا في اليوم الاول لمنافساته في بطولة غرب اسيا المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة.وثمن الامين العام للجنة البارالمبية وكالة احمد العاني في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “هذا الانجاز الرائع لليوم الخامس على التوالي ضمن منافسات غرب اسيا المقامة احداثها في […]

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