العثور على صواريخ كاتيوشا ومواد متفجرة خلال عمليات تفتيش في سامراء وكركوك

2022/02/25 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، العثور على صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون ومواد متفجرة خلال عمليات تفتيش في سامراء وكركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من شرطة الضلوعية ومفارز من الشرطة النهرية مسنودة بالجهد الهندسي للواء، عملية استباقية لتفتيش منطقة (الضلوعية) للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون، أسفرت العملية عن العثور على سلاح قاذفة RBG7 و3 صواريخ كاتيوشا، مقبض إطلاق صواريخ،7 قنابر هاون مختلفة الأنواع، صاروخ نمساوي، بطارية تفجير مع مسطرة تفجير، قاعدة إطلاق صاروخ كاتيوشا".

وأضاف البيان انه "وفقاً لمعلومة استخبارية دقيقة، نفّذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، عملية استباقية لتفتيش قرية (الكراغول) في كركوك، أسفرت عن العثور على برميل مدفون تحت الأرض يحتوي مواد متفجرة".وأشار الى انه "تم رفع جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي والتعامل معها اصولياً".

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