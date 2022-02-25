العراق يحصد مرتبة متدنية بقائمة الدول الحرة

2022/02/25 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نشرت منظمة مراقبة الحرية، تقريرا عن الحريات في العام 2022، ولم تظهر القائمة التي نشرت وجود أي دولة عربية “حرة بشكل كامل”، فيما حصدت سوريا أدنى مرتبة في قائمة الدول العربية.وقالت المنظمة إنها تقيم وصول الناس إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة وإقليم من خلال تقريرها السنوي “الحرية […]

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