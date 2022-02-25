اسطورة ليفربول يحذر من هافيرتز قبل نهائي كأس الرابطة مع تشيلسي

2022/02/25 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الألماني، ديتمار هامان، أسطورة ليفربول، من مواطنه ونجم تشيلسي كاي هافيرتز، قبل مباراة الفريقين في نهائي كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية.وقال هامان في تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول لندن” البريطانية: “هافيرتز لاعب يُمكنه حسم مباراة في لمح البصر، يجب على ليفربول الحذر منه”.وأضاف: “روميلو لوكاكو سيء في الوقت الحالي، وأداءه متراجع بعض […]

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