روسيا ترد بالمثل على العقوبات البريطانية 

2022/02/25 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا، الجمعة، إن السلطات الروسية قررت منع شركات الطيران البريطانية من الهبوط في مطاراتها أو عبور مجالها الجوي.

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