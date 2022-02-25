القبض على متهم حاول اغتيال احد مدراء المصارف بكركوك

2022/02/25 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت

قسم مكافحة أجرام كركوك، اليوم الجمعة، القبض على متهم حاول أغتيال أحد مدراء المصارف.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد ورود معلومات حول قيام عجلة بمتابعة أحد مدراء المصارف أوعز قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت كاوه غريب عبدالرحمن الى فريق العمل في قسم مكافحة أجرام كركوك بالتدخل الفوري وتحركت المفارز بأمرة العميد قيس عامر ناجي مدير مكافحة أجرام كركوك وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني واثناء محاولة المتهم ايقاف عجلة مدير المصرف وفور قيامه باطلاق النار تم القبض عليه واستطاعت المفارز وبنجاح من القبض على المتهم بدون أي خسائر او أصابات وتم توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤٠٦".

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