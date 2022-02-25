العثور على صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون خلال عمليات تفتيش في سامراء وكركوك

2022/02/25 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عملية استباقية لتفتيش منطقة (الضلوعية) للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون.

وأوضح بيان للشرطة الاتحادية ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من شرطة الضلوعية ومفارز من الشرطة النهرية مسنودة بالجهد الهندسي للواء نفّذت عملية استباقية لتفتيش منطقة الضلوعية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون".

وأضاف ان "أسفرت العملية عن العثور على سلاح قاذفة RBG7 و3 صواريخ كاتيوشا، مقبض إطلاق صواريخ ،7 قنابر هاون مختلفة الأنواع، صاروخ نمساوي، بطارية تفجير مع مسطرة تفجير، قاعدة إطلاق صاروخ كاتيوشا".

وأشار البيان الى انه "وفقاً لمعلومة استخبارية دقيقة نفّذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، عملية استباقية لتفتيش قرية الكراغول في كركوك، أسفرت عن العثور على برميل مدفون تحت الأرض يحتوي مواد متفجرة "، مبيناً انه " تم رفع جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي والتعامل معها اصولياً ".

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