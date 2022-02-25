2022/02/25 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تمكنها من القبض على متهمين اثنين حاولا تنفيذ جريمة الدكة العشائرية شمالي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد ورود استخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة عشائرية ضمن منطقة (قرية الرافدين) شمالي بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء".

واضافت انه "بعد توجه القوة إلى المكان تم تطويق المخارج الرئيسية للمنطقة ونصب سيطرات مفاجئة والقيام بعملية التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص، تم على أثرها القبض على المتهمين وهم يستقلان عجلة نوع كيا حمل وبحوزتهما بندقيتين ، ومخزني بندقية و14 إطلاقة".

وتابعت انه "تم تسليمهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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