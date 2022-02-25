سائق يرصد بهاتفه بقايا مركبات عسكرية مدمرة في شوارع مدينة سومي الأوكرانية

2022/02/25 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شوارع مدينة سومي الأوكرانية في شمال شرق البلاد، وعلى بعد أميال قليلة فقط من الحدود الروسية، رصد أحد السائقين آثار المعارك التي دارت مع تقدم قوات الجيش الروسي.

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