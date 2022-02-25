2022/02/25 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط، ليوم الجمعة، (25 شباط 2022)، بحسب البورصة العراقية.

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 146,750سعر شراء الدولار ⬅️ 145,750تقريبي

سعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,600,000 تومانتقريبي

العملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 112,15 دولار100 باوند ⬅️ 134,19 دولار100 دولار ⬅️ 140,671 ليرة تركية

المعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1916,49 $

النفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 97.66 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 94.59 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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