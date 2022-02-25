شاهد بالفيديو.. هكذا استيقظت كييف صباح اليوم #أوكرانيا

2022/02/25 | 12:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0Ar8pt2EUXM

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