الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين “د” من دون أدوية

2022/02/25 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا فوسكريسنسكايا، عن الأطعمة، التي تساعد على تعويض نقص فيتامين “د” في الجسم.وقالت فوسكريسنسكايا، فأنه “حوالي 90% من فيتامين (د) ينتج في الجسم من الأشعة فوق البنفسجية.لكن الصيف في روسيا قصير، وعليك الحصول عليه من الطعام.يوجد معظم فيتامين (د) في الأسماك الدهنية.سمك السلمون البري والرنجة، […]

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