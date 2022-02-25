ارسنال يحقق فوزا مثيرا على وولفرهامبتون في اللحظات الاخيرة

2022/02/25 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

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خطف آرسنال، فوزًا مثيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقلب آرسنال، تأخره بهدف سجله هوانج هي تشان مهاجم وولفرهامبتون في الدقيقة التاسعة، إلى فوز بهدفين.

وسجل نيكولاس بيبي هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 82، قبل أن يسجل ألكسندر لاكازيت، هدف الفوز في الدقيقة (90+5).

ورفع آرسنال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن وولفرهامبتون سابع الترتيب.

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