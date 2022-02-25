استقرار أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

2022/02/25 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار صرف الدولار ،اليوم الجمعة، استقراراً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146500 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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