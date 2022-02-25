الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا

2022/02/25 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اطلاق المنظمة الدولية عن عشرين مليون دولار مساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا.

وقال غوتيريش خلال اجتماع إن الأمم المتحدة تكثف عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها”.



وأضاف “سنخصص على الفور عشرين مليون دولار من صندوقنا” لمواجهة الأزمات “من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة.



واكد أنه سيتم توزيع هذه المساعدات بطريقة محايدة وغير منحازة.

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