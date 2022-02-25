الدفاع الروسية: دمرنا 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا

2022/02/25 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 83 هدفاً على الأرض في العملية الجارية في أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه “دمرنا اليوم الخميس 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا، وبموجب ذلك فإن قواتنا أنجزت كل الأهداف العسكرية المحددة اليوم”.وأضافت أنه “منذ بداية العملية العسكرية ، تم إسقاط […]

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