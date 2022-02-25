حيدر عبيد ينضم للكادر التدريبي لكرة الكرخ

2022/02/25 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انضم اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي حيدر عبيد، إلى الكادر التدريبي لفريق كرة الكرخ.وقال عبيد لـ”ايرث نيوز” إن “مهمتي مع نادي السماوة انتهت بشكل رسمي بعد الاتفاق مع الهيئة الإدارية التي كانت محترفة في تعاملها معي واتمنى لهم التوفيق في الموسم الحالي”.وأضاف أن “مهمتي الجديدة بدأت مع نادي الكرخ، حيث اتطلع […]

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