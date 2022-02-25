بعد سيطرة روسيا على تشيرنوبل.. أوكرانيا تكشف عن ارتفاع مستويات

2022/02/25 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان الأوكراني، الجمعة، عن رصد ارتفاع في مستويات "إشعاع غاما" بعدة مناطق، بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الخميس.

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