العراق يقيم معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية بمشاركة 68 شركة عراقية وعربية وعالمية

2022/02/25 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن إقامة معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية لفترة من 2-5 اذار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المعرض سيكون بمشاركة 68 شركة عراقية وعربية وعالمية".

وأضافت ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيرعى المعرض بدعم واسناد وزارتي الدفاع والداخلية".

وأوضحت الوزارة في بيانها ان " الشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات وبالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية تقيم معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية، بدورته العاشرة، وعلى أرض معرض بغداد الدولي، للفترة من 2-5 آذار -2022".

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