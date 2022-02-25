في البحرين.. من داخل أكبر مصهر ألمنيوم بالعالم خارج الصين

2022/02/25 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد الأمور التي تُصنّع في البحرين هو الألمنيوم.وربما يصعب تصديق ذلك، لكن هذا البلد الصغير موطن لأكبر مصهر للألمنيوم خارج الصين.

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