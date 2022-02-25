انطلاق عملية” خاطفة” لتعقب اخطر المطلوبين في” القائمة السوداء” في ديالى

2022/02/25 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني مطلع، الجمعة، انطلاق عملية امنية خاطفة لتعقب واعتقال اخطر المطلوبين في القائمة السوداء بديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة بدأت عملية خاطفة تركزت في 3 مناطق في ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) ووضواحيها لاعتقال اخطر المطلوبين في القائمة السوداء وهم متهمين بالارهاب والقتل العمد […]

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