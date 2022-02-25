فرنسا: لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة يريد محاربة روسيا

2022/02/25 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس

بارلي، إنه لا يوجد أحد في أوروبا

والولايات المتحدة، لديه الرغبة في خوض

حرب مع روسيا.

وأضافت الوزيرة الفرنسية في حديث إذاعي:

لا توجد رغبة في أي دولة أوروبية أو لدى

ال

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