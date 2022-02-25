العتبة الحسينية تطبق بروتوكولات طب الحشود بالكاظمية وتنقذ امرأة من الموت (فيديو)

2022/02/25 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها انقذت حياة امراة زائرة من

الموت من خلال تنفيذها بروتوكولات طب

الحشود خلال الزيارة المليونية المقامة

في مدينة الكاظمية احياء لذكرى استشهاد

الامام موسى ب

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