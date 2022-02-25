القوات الروسية تسيطر على قناة إمدادات المياه جنوب أوكرانيا

2022/02/25 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة

القرم، سيرغي أكسيونوف، إنهاء الحصار

المائي الذي ضربه نظام الحكم الأوكراني

حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة

الهوية الروسية في عام 2014 وأصبحت من

جديد واحدا من ا

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