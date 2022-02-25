العراق يغلق حقلا نفطيا بشكل مؤقت

2022/02/25 | 13:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت رويترز اليوم الجمعة ان العراق قام باغلاق مؤقت لحقل نفطي جنوبي العراق.

ونقلت رويترز عن مسؤول مطلع على العمليات في حقل غرب القرنة 2 النفطي، إن العراق أغلق الحقل مؤقتا بسبب أعمال صيانة.

وأضاف المسؤول أن الصيانة تشمل العمل في آبار جديدة وربط خطوط أنابيب جديدة.



ولم يذكر مدة الإغلاق.

وتحدث المسؤول بشرط عدم ذكر هويته لأنه غير مخول بالإدلاء ببيانات إلى وسائل الإعلام، بحسب رويترز.

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