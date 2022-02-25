قطر تستضيف مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم

2022/02/25 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن قطر

ستستضيف المواجهة بين صاحبي المركز

الثالث في التصفيات القارية المؤهلة

للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم، في

السابع من يونيو حزيران.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة ا

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