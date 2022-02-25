نقل نهائي ابطال اوروبا الى باريس بدلا من سان بطرسبورغ الروسية

2022/02/25 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سان بطرسبورغ الروسية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد أن طلب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي من المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 28 أيار المقبل وعدم إقامة أي بطولات دولية للعبة الشعبية في مدن روسية.

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