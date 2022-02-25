شَمْسُ الحَصَاد - الياس خليل نصرالله

2022/02/25 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله مُنْذُ أَن عُرِفَت الزِّراعَةُ، وَفِي كافَّةِ الحِقَبِ والْعُصورِ اَلَّتِي تَلَتْهَا، تَكَيُّفَ الفَلّاحُ فِي بِلادِنا مَعَ تَتابُعِ اَلْفُصولِ الأَرْبَعَةِ، وَجَعَلَ مَواسِمَهُ الزِّراعيَّةَ تَتَناغَمُ مَعَهَا، فَيَزْرَعُ فِي الشِّتاءِ مِن المَحاصيلِ مَا يَتَحَمَّلُ البْرد، وَيَكْتَفي بِأَقَلِّ سَاعَاتِ إِضاءَةِ الشَّمْسِ، ثُمَّ يَزْرَعُ فِي الصَّيْفِ نَباتاتِ النَّهارِ الطَّويلِ، وَفِي الرَّبيعِ ......





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