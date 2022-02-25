حملة تضامن مع الشعب الأوكراني وإدانة للعدوان الروسي - ضياء الشكرجي

2022/02/25 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي أخيرا حصل ما كنا نخشاه، وبدأ بالفعل العدوان العسكري الروسي بأمر رئيس الاتحاد الروسي، غير مكترث بكل النداءات والوساطات والمناشدات الدولية.وبمناسبة هذا الحدث المحزن والمقلق، فنحن الموقعين على هذا البيان، نستنكر العدوان الروسي، والسياسة العدوانية والتوسعية التي ينتهجها پوتين.



لكننا في نفس الوقت نوجه عتابنا ونقدنا الشديد إلى الاتحاد الأوروپي والولايات المتحدة وحلف الناتو، لخذلان الشعب الأوكراني، و ......





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