مصدر يكشف تفاصيل ما حصل امام محكمة استئناف الكرخ ويبين حقيقة اعتقال أبو رغيف

2022/02/25 | 13:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز، كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، تفاصيل ما حصل امام محكمة استئناف الكرخ، فيما بين حقيقة اعتقال وكيل الاستخبارات الفريق اول احمد ابو رغيف.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “العجلات تابعة للحشد الشعبي ومشتركة بخطة حماية الزائرين والتي تم اعدادها من قبل قيادة العمليات بالإضافة الى ان لديهم مواكب لخدمة الزائرين”، مؤكداً انه […]

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