نصيف: التجاوز على محكمة استئناف الكرخ أمر مرفوض.. السلطة القضائية خط أحمر

2022/02/25 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت النائبة عالية نصيف القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، بمنع التدخلات والتجاوزات من قبل أية جهة عسكرية أو مدنية على المؤسسات التابعة للسلطة القضائية.وقالت نصيف في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه :” ان قيام منتسبي قوة عسكرية بالتجاوز على رئاسة محكمة استئناف الكرخ هو أمر مرفوض، فالسلطة القضائية لها هيبتها […]

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