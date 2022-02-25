التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة يجب ألّا تتوقف عند ضابط واحد

2022/02/25 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، محاكمة ضابط عراقي متهم بإرتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بالخطوة المهمة.

وقالت المنظمة في بيان إن هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة، لكن الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، وألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن.

وأضافت أن أهمية القضية، تأتي من كونها إحدى الحالات القليلة التي تلاحق فيها السلطات ضابطا أمنيا كبيرا لارتكاب جرائم ضد المدنيين.

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