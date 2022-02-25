2022/02/25 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الإطار التنسيقي ،اليوم الجمعة، انضمام الاتحاد الوطني الكردستاني للإطار ضمن تحالف الثبات الوطني، فيما بيّن الاتحاد الوطني انه يقف حتى الان على مسافة واحدة من الإطار والتيار.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المح لاحتمالية التحاقه بالإطار التنسيقي، اذا ما فشلت التفاهمات بين الحزبين الكرديين للوصول الى اتفاق على دعم مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية.

لكن عضو الاتحاد غازي كاكائي قال إن حزبه يتحرك على الفضاء الوطني.



وأعرب عن اعتقاده ان كل المعطيات تفرض على القوى السياسية الذهاب لاصطفافات جديدة تؤدي لانهاء الانسداد السياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يلمح لانضمام الاتحاد الوطني اليه والأخير يدعو للفضاء الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يلمح لانضمام الاتحاد الوطني اليه والأخير يدعو للفضاء الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).