اليويفا: باريس تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من سان بطرسبورغ

2022/02/25 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من سان بطرسبورغ (ويفا)

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