"بوتين يريد إزالة أوكرانيا عن الخريطة".. هجوم فرنسي لاذع ضد الرئيس الروسي

2022/02/25 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين موجها انتقادات لاذعة للأخير بعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية في أوكرانيا.

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