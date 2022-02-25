الاتحاد الاوروبي: الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية ستلعب ميارياتها على أرض محايدة

2022/02/25 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد الاوروبي بكرة القدم، أن الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية ستلعب ميارياتها على أرض محايدة.وذكر الاتحاد الالوروبي في بيان ترجمته “ايرث نيوز” أن “اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قررت أن تقام مباريات الأندية الروسية والأوكرانية والفرق الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ملاعب محايدة حتى إشعار آخر”.وأضاف […]

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