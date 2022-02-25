اسعار الذهب في كربلاء

2022/02/25 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار الذهب في كربلاء، استقراراً

بالأسواق المحلية، في بداية تعاملات

اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الغرام عيار

21 مبلغ 400 ألف دينار.

وقال كرار حيدر وهو احد الصاغة، إن "مع

إعلان الحرب على أوكرانيا، ا

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