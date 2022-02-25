الرئيس الأوكراني: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد

2022/02/25 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير

زيلينسكي، روسيا مرة أخرى إلى بدء

مفاوضات بشأن وقف الأعمال القتالية.

وجاءت تصريحاته في خطاب أذيع في وقت

مبكر من صباح الجمعة على قناة "أوكرانيا

24" التلفزيونية.

وقال زيلي

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