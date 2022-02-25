أوكرانيا تطلب من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ

2022/02/25 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية

كييف، حالة التأهب لغارة جوية وتم تشغيل

أجهزة الإنذار مجددا، كما طلبت من

السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.

ونشرت إدارة مدينة كييف على موقعها في

"تيليغرام" تحذيرا

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