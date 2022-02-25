2022/02/25 | 13:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسط اجراءات امنية مشددة الزائرون يواصلون سيرهم باتجاه مدينة الكاظمية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fkF5bU7hFCw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسط اجراءات امنية مشددة الزائرون يواصلون سيرهم باتجاه مدينة الكاظمية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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