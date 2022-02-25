2022/02/25 | 13:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iEo1KNOvM_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد لانتشار القوات الروسية بمحيط المدن القريبة لكييف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد لانتشار القوات الروسية بمحيط المدن القريبة لكييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).