تعرف على خصوم برشلونة المحتملين في دور الـ16 من الدوري الاوروبي

2022/02/25 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تمكن نادي برشلونة من بلوغ دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بعد الفوز على نابولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.وسيواجه برشلونة أحد الفرق التي احتلت المرتبة الأولى في دور مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم.وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه لا توجد أندية من نفس البلدان ستواجه […]

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