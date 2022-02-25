2022/02/25 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: واشنطن تستخدم أوكرانيا كأداة لردع روسيا

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