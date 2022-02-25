السودان بالواجهة.. أكبر شجرة عائلة بالعالم تضم 27 مليوناً

2022/02/25 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع باحثون في جامعة “أكسفورد” البريطانية، ما يعد أكبر شجرة عائلة في العالم، تربط حوالي 27 مليون شخص حول العالم، من الأحياء والأموات.ونشر الباحثون في معهد البيانات التابع لجامعة “أكسفورد”، مشروع شجرة العائلة العملاقة، في مجلة “ساينس” العلمية.وتعليقا على هذا الإنجاز العلمي، قال مؤلف الدراسة وعالم الوراثة يان وونغ: “شكلنا شجرة […]

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أكبر شجرة عائلة بالعالم تضم 27 مليوناً أولاً على ايرث نيوز.

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