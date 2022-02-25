"اليويفا" يقرر نقل المباريات الدولية لروسيا وأوكرانيا إلى "أرض محايدة"

2022/02/25 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، الجمعة، نقل إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 إلى باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

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