2022/02/25 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دار “كارنيغي هول” العريقة في نيويورك، الخميس، إقصاء قائد الأوركسترا الروسي الشهير، فاليري غيرغييف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، في اللحظات الأخيرة عن سلسلة عروض ستُقدم في القاعة الأميركية خلال اليومين المقبلين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسيُستبدل غيرغييف بالمدير الموسيقي لدار أوبرا “متروبوليتان” في نيويورك يانيك نيزيت-سوغان، وفق ما أعلنت “كارنيغي هول” وأوركسترا فيينا الفيلهرمونية في بيان مشترك، بعدما كان مقررا أن يقود غيرغييف ثلاث حفلات اعتبارا من الجمعة.

وقالت ناطقة باسم “كارنيغي هول” إن “هذا التغيير مرده إلى الأحداث الأخيرة في العالم”، فيما لم يعط البيان الرسمي أي سبب للقرار.

وأُطلقت دعوات عبر فيسبوك للتظاهر أمام قاعة الحفلات الشهيرة التي دُشنت سنة 1891 على الجادة السابعة من مانهاتن بنيويورك وشهدت مرور كبار الموسيقيين من جورج غيرشوين إلى مايلز ديفيس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تستغني عن قائد أوركسترا شهير مقرب من بوتين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تستغني عن قائد أوركسترا شهير مقرب من بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).